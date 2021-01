Lugano ancora vittorioso

LUGANO - di Antonio Fontana

Prosegue il momento positivo per il Lugano, che contro il Rapperswil – sconfitto per 5-2 - ha ottenuto il quarto successo consecutivo. A seguito di un altalenante primo terzo, Arcobello e soci sono stati padroni dell’incontro e hanno portato a casa il risultato.

Le due compagini si sono fin da subito affrontate a viso aperto, dando vita a un primo periodo a dir poco spumeggiante. Dopo pochissimi secondi il complesso di Serge Pelletier ha trovato l’1-0 grazie a un’ottima iniziativa di Tim Heed (1’09”). Tuttavia il vantaggio bianconero non è durato nemmeno un minuto, in quanto i sangallesi hanno immediatamente pareggiato i conti con Vukovic (1’45”). L’aggressività del Rappi ha poi momentaneamente mandato in apprensione la retroguardia sottocenerina, che si è fatta sorprendere da una rapida azione avversaria capitalizzata da Wick, autore del gol dell’1-2 (5’29”). Bertaggia e compagni sono stati però capaci di risollevare le sorti del match, mettendo in atto una contro-rimonta firmata dal centro di Suri (13’20”) e dalla doppietta di Heed (16’12”). Il Lugano non si è accontentato di aver riconquistato le redini della gara, ma ha continuato a spingere mettendo a segno un altro punto con Bürgler (18’12”), il quale è stato agevolato da una leggerezza di Bader. La scintillante prima frazione di gioco si è così conclusa sul parziale di 4-2.

All’alba del periodo centrale il Rapperswil ha tentato di farsi vedere nel terzo di campo avversario, ma, complice anche una super parata di Schlegel, non è stato in grado di diminuire il disavanzo. I bianconeri ne hanno così approfittato per rimpinguare ulteriormente il vantaggio, grazie a Mark Arcobello su rebound (31’05”).

Nell’ultimo terzo la compagine sottocenerina ha gestito molto bene il vantaggio accumulato.

La truppa di Serge Pelletier dovrà ora affrontare l’ardua trasferta di Friborgo (martedì, ore 19:45), nella quale cercherà di proseguire la striscia di vittorie.

LUGANO – RAPPERSWIL 5-2 (4-2; 1-0; 0-0)

Reti: 1’09” Heed (Walker) 1-0; 1’45” Vukovic (Schweri) 1-1; 5’29” Wick (Schweri, Dünner) 1-2; 13’20” Suri (Fazzini, Arcobello) 2-2; 16’12” Heed (Arcobello) 3-2; 18’12” Bürgler 4-2; 31’05” Arcobello 5-2.

LUGANO: Schlegel; Wellinger, Heed; Chiesa, Loeffel; Antonietti, Nodari; Sannitz, Villa; Bertaggia, Arcobello, Fazzini; Suri, Lajunen, Walker; Lammer, Morini, Bürgler; Haussener, Herburger, Zangger.

Penalità: Lugano 4x2’; Rapperswil 4x2’.

Note: Cornèr Arena, zero spettatori. Arbitri: Müller, Dipietro, Ambrosetti, Duarte.

Ti-press (Alessandro Crinari)