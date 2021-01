Nazionale: salta anche il raduno di febbraio

BERNA - Nemmeno in febbraio la Nazionale elvetica di Patrick Fischer si ritroverà. La SIHF ha infatti annunciato che le due amichevoli contro la Germania sono state cancellate, facendo salire a tre i tornei che non si sono svolti in questa stagione.

La rinuncia al raduno previsto per il mese prossimo è dettata dall'attuale situazione epidemiologica, nonché dal già fitto calendario dei giocatori. «Abbiamo preso questa decisione sulla base di una valutazione approfondita del contesto attuale - le parole di Lars Weibel, direttore delle squadre nazionali - In questa situazione difficile e impegnativa per tutte le parti interessate, si tratta di essere pragmatici e di cercare soluzioni. Per questo abbiamo preso una decisione ragionevole a favore degli interessi generali dell'hockey su ghiaccio svizzero e dei nostri giocatori».

La priorità di Swiss Ice Hockey è comunque quella di poter garantire il regolare svolgimento della fase di preparazione ai prossimi Mondiali. L'ultima partita della nazionale risale a più di un anno fa.

Imago