Losanna (quasi) imbattibile, Berna (molto) pericoloso

LOSANNA/LUGANO - L’ultimo incrocio si è concluso con una sonora lezione. Di più, gli ultimi sette scontri diretti hanno visto il Losanna uscire sempre vincitore. Annotato ciò, quante possibilità ha questa sera l'Ambrì di “salvarsi” in casa dei vodesi? Molto poche. Il discorso relativo ai sopracenerini è noto: soprattutto ora che l'infermeria è piena, in quanto a quantità e qualità partono dietro molte avversarie. Per giocarsela devono quindi girare a tutta, devono impegnarsi affinché l’ingranaggio sia precisissimo. Se l’attenzione o la voglia o la determinazione non sono al massimo, ecco che la sconfitta diventa molto probabile. C’è curiosità attorno a Perlini che, prese le misure con l’ambiente nella sfida al Bienne, potrebbe cominciare a mostrare di che pasta è fatto.

Non da totale sfavorito si presenterà invece sul ghiaccio il Lugano, padrone di casa contro l’indecifrabile Berna. Ritrovato qualche elemento importante, i bianconeri sono ripartiti superando il Rapperswil. Sapranno ripetersi contro degli Orsi che, fino a ora, non hanno quasi mai mostrato gli artigli? Ne sono quasi costretti: è con la continuità che si ingrassano l'autostima e la classifica.

Ti-press (Samuel Golay)