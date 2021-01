HCL (finalmente) vittorioso, HCAP battuto di poco

LUGANO - National League: il Lugano ha vinto contro il Rapperswil (1-0), mentre l'Ambrì è stato battuto 4-3 in casa dal Bienne.

Dopo aver incassato quattro sconfitte di fila – contro Zurigo (1-2), Zugo (1-5), Davos (2-4) e Rapperswil (2-4) – i bianconeri hanno invertito il trend negativo, piegando la resistenza dei Lakers di misura. Si tratta della prima gioia in questa stagione contro i sangallesi.

Con Zurkirchen fra i pali – autore di un importante shutout, dopo tre mesi di assenza per infortunio – e con Heed e Bertaggia nuovamente arruolabili, ai ticinesi è bastato il guizzo di Lajunen al 40' per portare a casa il 14esimo successo stagionale (le gare disputate sono 27). L'attaccante finlandese ha così realizzato il quarto centro personale in questo campionato.

Martedì alla Cornèr Arena arriva il Berna che giocherà (si spera!) la sua prima gara post-quarantena.

Nello stesso tempo l'Ambrì non è riuscito a conquistare punti. Piegati 6-0 venerdì dal Losanna, i biancoblù sono caduti anche domenica – e sempre a domicilio – contro il Bienne.

L'head-coach Luca Cereda ha potuto beneficiare per la prima volta dell’ultimo arrivato Perlini, che non è però riuscito (per il momento) a lasciare il segno. Ricordiamo che l'attaccante anglo-canadese di 24 anni, legatosi ai leventinesi sino a fine stagione, vanta alle spalle 239 partite in NHL condite da 76 punti (46 gol).

Per la cronaca la formazione biancoblù ha giocato alla pari contro i Seelanders e sul ghiaccio ha mostrato la giusta attitudine, ma non è servito per evitare la quarta sconfitta negli ultimi cinque match disputati. Il vantaggio iniziale di Flynn (12’), al settimo centro stagionale, è stato solo un'illusione poiché gli ospiti hanno capovolto le sorti dell'incontro a metà gara con Pouliot e Cunti. In seguito sono giunte le marcature dei locali Fohrler e Novotny, così come quelle dei seelanders Fuchs e Brunner. Martedì l'Ambrì sarà di scena a Losanna.

