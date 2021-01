Lasch ai Lions sino a fine stagione

ZURIGO - Rinforzo di peso per lo Zurigo, che si è assicurato le prestazioni di Ryan Lasch fino al termine della stagione. L'attaccante statunitense arriva dai Lahti Pelicans (Finlandia), con i quali ha totalizzato 37 punti (10 gol) in 27 partite di Liiga.

Per il 34enne si tratta della seconda avventura in Svizzera, dopo quella nel 2016/17 culminata con la vittoria del titolo indossando la maglia del Berna (51 punti in 62 partite).

Nei suoi anni in Svezia, al Frölunda, ha invece conquistato da protagonista 2 titoli nazionali e ben 3 edizioni della Champions Hockey League (2016, 2019, 2020).

Ai Lions, dove potrà essere schierato insieme agli altri 4 stranieri in seguito alla partenza verso la NHL di Pius Suter a stagione in corso, avrà il compito di sopperire all'assenza di Chris Baltisberger, il cui campionato è finito. Il club zurighese sottolinea che, grazie alla copertura assicurativa dell'infortunio di Baltisberger, l'ingaggio di Lasch di fatto non peserà sul bilancio del club.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)