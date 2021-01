Importante crocevia per Lugano e Ambrì

AMBRÌ/LUGANO - Due impegni per l'Ambrì, uno per il Lugano. È questo il weekend che attende le due ticinesi. I leventinesi scenderanno in pista già questa sera alla Valascia contro un Losanna reduce da un lungo periodo di quarantena (l'ultima partita risale al 2 gennaio), prima di ospitare domenica il Bienne. Dal canto loro gli uomini di Pelletier affronteranno domenica alla Cornèr Arena il Rapperswil.

Continuità: è questa la parola “magica” che insegue l'Ambrì, dopo un campionato sin qui costellato da alti e bassi. In una stagione che per tutti sarà indimenticabile Fora e compagni – reduci dal 2-1 di Langnau – cercheranno la seconda affermazione consecutiva. In quasi quattro mesi soltanto una volta i sopracenerini sono riusciti a ottenere almeno due successi di fila (tre vittorie a cavallo tra novembre e dicembre).

Da una squadra a caccia di costanza, a una a caccia di...riscatto. I bianconeri stanno infatti attraversando un vero e proprio periodo negativo, durante il quale sono giunte quattro sconfitte di seguito.

Il primo passo per invertire la tendenza sarà quello di scendere in pista con maggior concentrazione e accortezza difensiva. Nelle ultime tre uscite, infatti, Chiesa e compagni hanno subito ben otto reti nei primi 20' di gioco. Un passivo che ogni volta, per cercare di colmarlo, richiede energie supplementari. Energie che a questo punto della stagione non sembrano esserci nel serbatoio dei ticinesi. Se poi si aggiunge il rendimento insufficiente di alcuni elementi della rosa, ecco che i risultati non possono che essere quelli attuali...

