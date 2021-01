«Berra immenso... e da noi si respira un'aria speciale»

FRIBORGO - Nonostante una stagione di National League con tante incognite, il Friborgo è sicuramente la sorpresa di questo campionato.

I burgundi si sono finora resi protagonisti di ottime prestazioni - l'ultima in ordine di tempo martedì sera, dove dallo 0-4 sono riusciti a recuperare e a imporsi 7-6 all'overtime contro il Davos - e occupano la terza posizione in classifica con 45 punti, quattro lunghezze in meno dello Zurigo secondo (49). «A essere onesti, guardando la classifica, siamo un po' più avanti rispetto a quanto ci saremmo aspettati a inizio stagione», ha analizzato Gerd Zenhäusern, responsabile del settore giovanile del club burgundo. «La squadra è in crescita e sul ghiaccio ha dimostrato di potersela giocare contro qualunque avversario. Siamo soddisfatti del gruppo a nostra disposizione».

La truppa di coach Christian Dubé può vantare un roster di tutto rispetto, composto da cinque stranieri molto forti, così come da un buon mix di elementi di assoluta esperienza e giovani interessanti. «Lo reputo un bel mix e per quanto riguarda gli stranieri c'è sempre molta concorrenza. Dubé ha di conseguenza la possibilità di schierare sul ghiaccio moduli di gioco diversi a dipendenza dell'avversario che affronta. Abbiamo inoltre Berra - che è davvero immenso fra i pali e che dà molta sicurezza a un reparto arretrato già molto solido di per sé - e Gunderson, un difensore completo con molto talento. Il sistema di gioco del Friborgo non comprende molti passaggi, ma è semplice, rapido ed efficace. Quando la squadra passa in vantaggio è difficile che perda e questo dà fiducia a tutti. Il gruppo si carica, la mentalità è quella giusta».

Il TopScorer dei burgundi è Killian Mottet, il quale ha finora totalizzato 24 punti in 25 incontri disputati. «L'esplosione di Mottet arriva nel momento giusto, poiché il ragazzo ha preso il posto - a livello di punti - di Sprunger, quest'anno un po' al di sotto rispetto a quello che aveva abituato. C'è comunque sempre qualcuno in grado di fare la differenza e anche la nostra quarta linea è ostica, ci dà molta stabilità, gioca bene e può scendere sul ghiaccio contro chiunque».

La vittoria di una squadra parte già dai componenti della società. Il club non è infatti composto soltanto dai vari pilastri come Sprunger, Bykov e Mottet, bensì anche da Dubé, lo stesso Zenhäusern, Pavel Rosa o David Aebischer, che hanno militato per anni fra le fila dei Dragoni. «A Friborgo si respira un'aria speciale. Sono in molti a essere passati di qua e a essersi fermati. Penso che quando si ha la possibilità di lavorare per una società, insieme a personaggi che si conoscono già, sia sicuramente un vantaggio. Siamo consapevoli di cosa necessita l'ambiente, abbiamo la stessa mentalità e i tifosi sanno con chi hanno a che fare. Non ci sono segreti fra di noi e collaboriamo per il bene del club».

Tipress, archivio