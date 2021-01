Friborgo (da sballo), Bienne e Zugo vittoriosi

Negli altri incontri di National League della serata, da segnalare le vittorie ottenute da Friborgo, Bienne e Zugo.

I burgundi si sono resi protagonisti di una grandissima rimonta in casa: dallo 0-4 - in virtù delle reti ospiti di Herzog (1'), Jung (2'), Palushaj (3') e Tuurunen (10') - al 7-6 finale maturato dopo l'overtime! Gli eroi dell'incontro sono stati Abplanalp (17'), Stalberg (25'), DiDomenico (26'), Desharnais (43'), Chavaillaz (48'), Sprunger - al 59'37 - e ancora Stalberg al supplementare. In mezzo le segnature dei grigionesi Corvi (31') e Baumgartner (45').

Dal canto loro i seelanders hanno piegato il Langnau 4-0 (Lindgren, Kohler, Künzle e Pouliot), mentre lo Zugo si è imposto 3-1 sul Rapperswil (doppietta di Zehnder, rete di Stadler da una parte, gol di Jelovac dall'altra).

Lo Zugo guarda sempre tutti dall'alto della classifica (57 punti), otto lunghezze in più dello Zurigo (49) - sceso sul ghiaccio una volta in meno - e dodici in più del Friborgo (45), che deve però recuperare due partite.

