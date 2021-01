Ginevra e Zurigo, ostacoli durissimi

AMBRÌ - Quale Ambrì si vedrà questa sera: quello compatto e determinato che ha sgambettato lo Zurigo o quello molle e distratto che si è fatto sopraffare dal Rapperswil? Perché l’analisi della sfida al Ginevra, ospite alla Valascia, sta tutta qui: nell’atteggiamento dei biancoblù. Se sapranno indossare il vestito migliore - che nel loro caso è quello di chi fa un lavoro di fatica - allora avranno qualche chance di fare punti. Altrimenti sarà dura. Questo perché di fronte si troveranno la squadra più in forma del momento, quella con la più lunga serie positiva ancora aperta. Trascinate dai vari Tömmernes, Richard, Miranda, Riat (che però non ci sarà perché squalificato), Rod e Winnik, nel 2021 le Aquile hanno infatti accelerato bruscamente, mascherando le pecche di un assetto difensivo non perfetto con le meraviglie di un attacco da 22 reti in 240’ di gioco. Proprio questa, la mancanza di equilibrio, è - forse - al momento la loro unica pecca. E proprio su di essa dovranno puntare tutto gli uomini di coach Cereda. Riusciranno a “offendere” senza lasciare contemporaneamente troppi spazi a un avversario micidiale? La risposta giustificherà probabilmente il risultato finale.

Altrettanto complicato è l’impegno che attende il Lugano, costretto a recitare all’Hallenstadion contro uno Zurigo affamato. Ultimamente i Lions non sono stati perfetti, è vero; sul match “secco” sono in ogni caso un rivale tremendo. Capaci di grandi accelerazioni e con una rosa ricca di talento e muscoli, possono infatti fare a fette anche il dirimpettaio meglio disposto. I bianconeri ripartono dal non bello ma consistente successo colto sul Davos. Se l’atteggiamento sarà lo stesso (e non per esempio quello mostrato a Ginevra) allora le probabilità di chiudere la serata con qualche soddisfazione cresceranno sensibilmente.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)