Meno del 100% non "vale"

AMBRÌ - Una giornata da dimenticare, una prestazione da dimenticare - o forse da ricordare molto bene - un risultato da dimenticare. Per l’Ambrì il weekend ha prodotto “solo” la lezione di Rapperswil; severa, indigesta, strana. Strana perché i leventinesi erano reduci dalla grande partita contro lo Zurigo. Strana perché contro i sangallesi la truppa di Luca Cereda è mancata proprio dove di solito eccelle: nell’organizzazione.

Molli nell’approccio - le due reti incassate in meno di 2’ hanno fatto intuire la mal parata - distratti nella gestione del gioco e mai davvero determinati a risalire la corrente, i sopracenerini hanno fallito il piano-partita, facendo fare un figurone a un Rapperswil sicuramente tosto ma non certo imprendibile. È raro che l’Ambrì buchi completamente un match. Non è raro, invece, che riesca a dare il meglio di sé contro avversari di rango, dai quali sembrerebbe invece destinato a subire. Non è dunque forse un caso che tutte le vittorie stagionali siano arrivate contro rivali, grandi, ambiziose o semplicemente favorite. Contro Nättinen e soci sono infatti caduti il Ginevra (due volte, in casa e trasferta), lo Zurigo (due volte alla Valascia), il Davos (in Leventina e nei Grigioni), il Berna e il Friborgo (in Ticino). Contro le cosiddette “piccole”, invece, per colpe o sfortuna, ci sono state solo sofferenza e sconfitte.

È (anche) su questo che coach Cereda deve insistere. Frenati dai noti limiti tecnici, per poter competere ogni volta che scendono sul ghiaccio i biancoblù sono obbligati ad andare sempre al massimo. Se però quel massimo non diventa un'abitudine, da questo campionato ci si potrà attendere solo qualche exploit sporadico, nulla più. Perché è sempre la continuità, di prestazioni prima ancora che di risultati, che fa la differenza.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)