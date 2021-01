Lo Zurigo s’inchina alla Valascia

AMBRÌ - Un cinico Ambrì è riuscito a rimontare lo Zurigo e - alla Valascia - a guadagnare due punti vincendo 2-1 all’overtime. La squadra ospite ha condotto per la maggior parte del match, ma a dieci minuti dalla fine i biancoblù hanno trovato il punto del pareggio, portando l’incontro al supplementare. Lì, poi, Fora ha sigillato il successo.

Per la prima volta in stagione coach Cereda ha deciso di affidare la porta a Östlund fin dal primo minuto, a scapito di Ciaccio che si è invece seduto in panchina. L’altra novità di formazione era il ritorno di Pezzullo, che ha recuperato il suo posto dopo essere stato impegnato nel Mondiale U20 in Canada. Nonostante questi innesti nello schieramento arretrato, la difesa leventinese è sembrata tutt’altro che impenetrabile ed è stata superata dopo appena cinque minuti di gioco da una precisa giocata di Diem, che ha infilato il gol dello 0-1. A seguito di una prima parte di periodo alquanto fiacca, l’Ambrì ha provato a invertire la rotta, tentando di impensierire il portiere avversario Flüeler. I biancoblù si sono fatti pericolosi in un più di un’occasione (in particolare con Novotny e Müller), ma, malgrado tre powerplay, non sono riusciti a trovare il punto del pari. Proprio quando sembrava orientato in avanti, a pochi minuti dalla prima sirena, il complesso di Luca Cereda ha rischiato di subire il doppio svantaggio, per via di un tiro di Krüger che è stato però abilmente disinnescato da un ottimo intervento di Östlund.

Nel secondo periodo sul ghiaccio si è vista grande intensità, alimentata da continui ribaltamenti di fronte, ma poca precisione. Sia l’Ambrì (che ha goduto di altri tre powerplay) sia lo Zurigo hanno creato infatti diversi potenziali pericoli, che tuttavia non sono stati concretizzati a dovere. Le vere grandi occasioni per i leventinesi sono arrivate però nell’ultimo terzo. Prima Isacco Dotti è andato vicinissimo al gol con una conclusione prontamente sventata da Flüeler. Poi, con una percussione offensiva, Michael Fora si è guadagnato un rigore, che è stato trasformato da Nättinen. I padroni di casa hanno in seguito provato addirittura a beffare gli avversari prima della sirena del 60’, ma i loro attacchi non sono stati abbastanza efficaci.

Per decidere la gara è stato dunque necessario l’overtime, nel quale Fora è stato l’assoluto protagonista. Il capitano leventinese ha prima costretto i compagni a giocare in inferiorità numerica (incassando la sua quarta penalità della serata), salvo poi farsi perdonare, con gli interessi, grazie al preziosissimo punto che ha chiuso l’incontro.

Ad attendere l’Ambrì c’è ora la trasferta di Rapperswil (in programma sabato 9 gennaio, ore 19.45), che sarà importantissima soprattutto in termini di classifica.

AMBRÌ-ZURIGO 2-1ds (0-1; 0-0; 1-0; 1-0)

Reti: 5’05” Diem (Noreau) 0-1; 50’36” Nättinen (PS) 1-1; 64'17" Fora (Kostner) 2-1.

AMBRÌ: Östlund; Isacco Dotti; Fora; Fischer; Fohrler; Zaccheo Dotti; Hächler; Pezzullo; Ngoy; Zwerger; Flynn; Nättinen; Müller; Novotny; Rohrbach; Grassi; Kostner; Trisconi; Horansky; Goi; Dal Pian.

Penalità: Ambrì 6x2’; Zurigo 6x2’.

Note: Valascia, zero spettatori. Arbitri: Mollard, Nikolic, Gnemmi, Huguet.

keystone-sda.ch (Alessandro Crinari)