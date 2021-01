Il Covid non molla l’hockey

DAVOS - Davos-Berna, in programma giovedì 7 gennaio, non si disputerà. Un membro degli Orsi è risultato positivo al test per il coronavirus e, per questo, l’intera squadra è stata messa in quarantena preventiva.

Tutti i componenti del gruppo si sottoporranno ora al tampone; in base ai risultati il Medico cantonale deciderà in merito all’eventuale conferma dello stop.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)