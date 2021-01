Finlandese escluso dalla Prima squadra

DAVOS - L’amore tra Perttu Lindgren e il Davos è finito. Entrambi insoddisfatti per la piega presa dalla stagione, per l’utilizzo e per il rendimento, i due partner hanno infatti deciso di porre fine al matrimonio. Gli sforzi, comunicativi e tecnici, fatti da coach Wohlwend sono risultati vani e hanno portato “solo” alla presa di coscienza della chiusura attiva della collaborazione.

Il finlandese è stato escluso dalla Prima squadra grigionese, con la quale non sosterrà più neppure gli allenamenti. Continuerà a tenersi in forma nella struttura gialloblù fino a che il suo agente e Raeto Raffainer non si accorderanno sul suo futuro. Lindgren, che con il Davos ha collezionato 283 punti (109 reti) in 344 presenze, era arrivato alla Vaillant Arena nel 2013.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)