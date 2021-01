Ticinesi di nuovo in pista

GINEVRA - Nell'ultimo incontro disputato, la prima ha colto una vittoria convincente, la seconda una sconfitta dolorosa. La prima sta vivendo un periodo “buono” (cinque successi nelle ultime sette uscite), la seconda tante difficoltà (due gioie e sei sconfitte in un mese).

Lugano e Ambrì si presentano alla partita odierna con umore e forse anche ambizioni diversissimi. I bianconeri puntano a confermarsi come una delle squadre più complete della Lega e, allungando la loro serie positiva, ad avvicinare la top-4 della classifica. I biancoblù sono invece piuttosto concentrati su sé stessi: su un gioco, sia la fase offensiva che quella difensiva, da registrare e rendere efficace per riuscire così a mascherare i loro limiti tecnici. Per entrambi, in ogni caso, il giovedì di campionato proporrà un esame estremamente difficile. La truppa di Serge Pelletier andrà a far visita al sempre pericoloso Ginevra. Le Aquile non brillano per costanza, è vero; in casa loro sanno però mostrare gli artigli (sei vittorie in dieci match). Se poi, oltre al solito Omark, “gireranno” pure Riat e Fehr, per i sottocenerini potrebbe davvero diventare difficile. I ragazzi di Luca Cereda ospiteranno invece uno Zurigo da decifrare. I Lions sono reduci dalle otto reti segnate al Rapperswil, ma nei due incontri precedenti si sono fatti sorprendere dai non irreprensibili Langnau e Bienne. Qual è dunque il loro vero volto? L’unico fatto certo è che - è nel loro DNA - i sopracenerini saranno costretti a soffrire. Hanno la possibilità di vincere, è vero, ma non potranno sbagliare nulla.

keystone-sda.ch (Pablo Gianinazzi)