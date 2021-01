Lugano: una settimana... thriller

BERNA/LUGANO - Questa sera l'Ambrì affronterà una squadra con il morale letteralmente sotto i tacchi. Il Berna, incapace in campionato di vincere da cinque incontri, sembra infatti aver smarrito la bussola. Starà ai biancoblù "nascondergliela" almeno per altri 60'.

Gli Orsi sono reduci da un pesantissimo 7-1 a Losanna e hanno segnato soltanto sei reti nelle ultime cinque uscite: numeri che hanno ufficialmente aperto la grave crisi di una squadra abituata a ben altri lidi.

Dal canto loro Fora e compagni - che giovedì affronteranno alla Valascia lo Zurigo e sabato saranno di scena a Rapperswil - hanno iniziato al meglio il 2021, con un successo oltremodo convincente sul Friborgo. Una cinquina da cui ripartire dopo settimane in chiaroscuro.

E il Lugano? Alla Cornèr Arena arriverà il galvanizzato Langnau che, nelle ultime due partite, ha sconfitto lo stesso Berna e lo Zurigo. Attenzione dunque agli artigli dei Tigrotti.

La sfida di questa sera aprirà un'intensissima settimana per i sottocenerini, impegnati anche giovedì e venerdì a Ginevra e domenica in casa contro il Berna. Insomma quattro gare in sei giorni: se non è un record poco ci manca...

