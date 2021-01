Carica alla testa: Bionda squalificato 4 giornate

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Sardegna Arena.

Turf: Natural.

Capacity: 16,416.

Referee: Gianluca Manganiello (ITA).

Home Manager: Eusebio Di Francesco (ITA).

Away Manager: Gennaro Gattuso (ITA0.Sidelined Players: CAGLIARI - Ragnar Klavan (Corona virus) Simone Aresti (Corona virus) Marko Rog (Cruciate Ligament Rupture) Alessandro Tripaldelli (Adductor problems) Zito Luvumbo (Hamstring Injury).

NAPOLI - Dries Mertens (Distortion of the ankle) Kalidou Koulibaly (Muscle Injury) Victor Osimhen (Shoulder Injury).