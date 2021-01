Tutti vogliono Magnus Nygren

Stando al sito "Hockeynews.se", Magnus Nygren avrebbe ricevuto cinque offerte per la stagione 2021/2022. Il difensore del Davos sarebbe "conteso" da tre club di National League, da una società di KHL e dal Färjestad, formazione in cui il giocatore ha mosso i primi passi.

In questa stagione lo svedese 30enne - il cui contratto con i grigionesi terminerà al termine del corrente campionato - ha messo a referto 13 punti (7 gol) in 21 partite disputate. In quattro anni alla Vaillant Arena ha invece finora complessivamente totalizzato - fra regular e post season - 86 punti in 146 incontri.





keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)