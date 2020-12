Berna malinconicamente ultimo, gode il Langnau

LANGNAU - L'ultima serata di National League di un insolito 2020 ha regalato quattro partite agli appassionati, di cui due derby.

Quello romando è andato al Losanna, capace di ottenere la posta piena in quel di Ginevra grazie al 4-1 inflitto alle Aquile. Queste ultime, passate in vantaggio con Riat al 10', sono poi state maltrattate da Genazzi (26'), Leone (35'), Grossmann (46') e Bozon (60').

Alla Ilfis il derby di Berna - vinto dal Langnau 4-3 sugli Orsi - ha regalato emozioni a iosa, quasi tutte concentrate nell'ultimo terzo. A consegnare i tre punti ai Tigers è stato il punto di Huguenin a 93'' dal 60'. Nel pazzo periodo conclusivo sono cadute altre cinque segnature, di Praplan (44'), Bader (45') e Neuenschwander (51') per il Berna, di Flavio Schmutz (48') e Dostoinov (52') per i padroni di casa. Questi ultimi avevano trovato il gol d'apertura del confronto al 6' con Julian Schmutz. Da notare che per Pestoni e compagni, ora ultimi in classifica a un punto dallo stesso Langnau e con quattro gare in meno, è la quarta sconfitta di fila.

Grazie a un terzo tempo sontuoso il Bienne è andato a vincere 3-1 a Zurigo per effetto delle segnature di Stampfli (45') e della doppietta di Lindbohm (49' e 60'). Di Pedretti l'unico punto per i Lions (40').

Nell'altra gara di serata la capolista Zugo ha ottenuto un punticino a Davos, dove è stata sconfitta 3-2 all'overtime. Decisivo il punto di Herzog al 64'55''. In precedenza per i gialloblù erano andati a segno Palushaj (31') e Marc Wieser (47'), mentre per i Tori gol di Thorell (21') e Klingberg (49').

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)