Seconda sconfitta per la Nazionale ai Mondiali

EDMONTON - Dopo essere caduta 1-0 all'esordio contro la Slovacchia, la nazionale Svizzera Under 20 è stata battuta anche nel secondo incontro del Gruppo A - valido per i Mondiali di categoria - in corso di svolgimento a Edmonton. La truppa allenata da Marco Bayer ha infatti perso con il punteggio di 4-1 contro la Finlandia, ma ha retto molto bene il confronto almeno fino al 51', momento in cui ha incassato la terza rete.

Per la cronaca i giovani elvetici erano passati in vantaggio con il ticinese Attilio Biasca (4'), dopodiché gli avversari hanno immediatamente pareggiato i conti - 36 secondi dopo(!) - con Lundell (1-1). I finlandesi si sono poi portati in vantaggio nel periodo centrale con Parssinen (25') e hanno colto i tre punti nel terzo conclusivo in virtù dei sigilli di Raty Aku (51') e Simontaival (57').

Martedì sera la selezione elvetica - ultima nella classifica del Gruppo A (zero punti) insieme alla Germania - affronterà il Canada. Dal canto suo la Finlandia guida il girone a punteggio pieno (6).

Nello stesso tempo da segnalare le pesanti sconfitte maturate da Germania e Austria. I tedeschi hanno incassato un pesantissimo 16-2 dal Canada, mentre gli austriaci si sono inchinati 11-0 agli Stati Uniti.

keystone-sda.ch (Jason Franson)