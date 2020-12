Buon Natale dalla famiglia biancoblù

AMBRÌ - In una stagione che più strana non si può, l'Ambrì ha voluto augurare delle buone festività a tutti i suoi tifosi. In attesa di tempi migliori per ritrovarsi sugli spalti e sulle tribune della Valascia.

"Buon Natale e buone feste alla grande famiglia biancoblù. In questa stagione particolarmente difficile, abbiamo provato a vestire i vostri panni per una volta ma l'emozione che emanate solo voi la sapete trasmettere...Ci mancate tanto!", le parole espresse sui social dal club leventinese.