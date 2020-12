Terza sconfitta consecutiva per i Rockets

BIASCA - Terza sconfitta consecutiva per i Ticino Rockets, che nella 22esima fatica della loro stagione si sono inchinati 1-4, in casa, davanti al La Chaux-de-Fonds.

Come spesso è accaduto quest’anno, a una prestazione positiva i Razzi non hanno “abbinato” un risultato positivo. Anche contro i neocastellani si sono viste idee e buone trame, ma pure imprecisioni ed errori, che sono costati carissimo.

Sotto nel primo tempo, puniti da Privet, i ticinesi sono saliti al pari al 25’ con Cajka. Poi però si sono disuniti, finendo in svantaggio al 33’ per effetto del punto di Hasani. Tutto ancora aperto? Per nulla: a inizio terzo tempo, in meno di 1’, il La Chaux-de-Fonds ha infatti chiuso i conti, mettendo in ghiaccio i tre punti grazie alle reti di Voirol (43’) e Iglesias (44’).