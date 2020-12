Possibile un futuro a Friborgo

ZUGO - Raphael Diaz non chiuderà la sua carriera a Zugo. Come confermato da Reto Kläy - direttore sportivo dei Tori - alla Neue Zürcher Zeitung, il 34enne non rinnoverà infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 aprile. Secondo “radio mercato”, il difensore è pronto a sottoscrivere un accordo quadriennale con il Friborgo.

Visto in NHL con Canadiens, Canucks, Rangers e Flames (e in AHL con gli Hartford Wolf Pack), nella sua carriera “svizzera” Diaz ha fin qui vestito solo la maglia dello Zugo.