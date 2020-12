C’è (di nuovo) il Davos, si attendono conferme

AMBRÌ - La complicatissima stagione 2020/21 di hockey tornerà questa sera con il solito turno monco, che ha visto salvarsi appena tre match. Oltre alla difficile trasferta del Friborgo, atteso a Ginevra, e alla dura prova a cui sarà costretto il Berna, di scena a Losanna, si potrà seguire - con grande interesse - Ambrì-Davos (ore 19.45, alla Valascia).

Non sempre costanti e non sempre precisi, nell’ultimo mese (scarso) di campionato i biancoblù sembrano aver finalmente imboccato la strada giusta. Negli ultimi cinque match disputati sono infatti arrivati tre dei cinque successi stagionali, compreso quello di venerdì proprio contro il Davos. Alla Vaillant Arena la truppa di coach Cereda non ha solo vinto: più forte di decisioni dubbie degli arbitri e della voglia di risalita dei locali, ha anche convinto, garantendosi tre punti pesanti. Quel successo ha portato nuove convinzioni e un pizzico di tranquillità in più in un gruppo, quello leventinese, che ai grigionesi vuol continuare a concedere poco o nulla.

Molto corta e macchiata dal numero differente di partite giocate, per il momento la classifica non mostra ancora il suo vero volto; oltre che migliorarla, riuscire ad allungare la propria striscia positiva permetterebbe all’Ambrì di guadagnare in autostima. Di continuare a crescere per presentarsi poi “maturo” quando, a fine inverno, i match cominceranno davvero a scottare.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)