Niente sfida allo Zurigo, ma riecco il Langnau

AMBRÌ - Ambrì-Zurigo, in programma venerdì 11 dicembre, non si terrà. A causa dei guai dei Lions, alle prese con i classici problemi post-quarantena, il match è stato rinviato a data da destinarsi. “Perso” un incontro, i leventinesi ne hanno “ritrovato” però un altro. Domenica 13 dicembre (ore 15.45, alla Valascia) incroceranno infatti il Langnau per il recupero della sfida cancellata il 27 novembre.

Di seguito il comunicato del club biancoblù:

“L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che, a seguito dell’indisponibilità degli ZSC Lions di scendere sul ghiaccio a causa dei numerosi giocatori assenti in uscita dalla quarantena, la partita in programma venerdì 11 dicembre sarà rinviata.

La data del recupero della partita sarà comunicata prossimamente.

Allo stesso tempo l’HCAP comunica che domenica 13 dicembre alle ore 15.45 alla Valascia si disputerà HCAP – Langnau, partita inizialmente in programma lo scorso 27 novembre e poi rinviata a causa della quarantena della squadra bernese.”

