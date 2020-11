Fine dell’avventura in Coppa, passa il Friborgo

AMBRÌ - Si è chiuso nei quarti di finale, contro un Friborgo non perfetto ma comunque, complessivamente, più competitivo, il cammino dell’Ambrì nella Coppa Svizzera 2020/21. Di scena alla Valascia, i biancoblù si sono arresi 1-2 al termine di un match nel quale, non sfruttate le (non tantissime) occasioni avute, sono stati costretti ad alzare bandiera bianca.

Partita con il giusto piglio, la truppa di coach Cereda ha spinto e graffiato, senza però affondare i colpi. Cosa che invece sono riusciti a fare i Dragoni i quali, in powerplay, con Desharnais (16’) si sono garantiti il primo vantaggio. Preso il comando delle operazioni ma a lungo disinnescati dalla retroguardia guidata da Ciaccio, gli ospiti hanno concesso qualcosa ai biancoblù i quali, imprecisi e sfortunati (vero Flynn?), hanno tuttavia “scelto” di non dare dispiaceri a Hughes. Tale gentilezza non l'ha invece dispensata DiDomenico, che al 31’ ha piazzato il pesantissimo 0-2. Colpito ma non affondato, l'Ambrì ha almeno tentato di imbastire una reazione convincente. Ha alzato il ritmo e provato a levare spazi e riferimenti ai rivali. C'è riuscito, almeno in parte, senza però dimostrarsi capace di proporsi con costanza ed efficacia in attacco. Senza troppo penare, il Friborgo si è così limitato a difendere - con ordine e in maniera propositiva - un doppio vantaggio che ha retto fino al 59'16", quando Zwerger ha piazzato il gol della speranza leventinese. Troppo tardi: la terza sirena, arrivata velocemente, ha infatti certificato la qualificazione dei Dragoni.

Nell’altro match di serata lo Zurigo non ha lasciato scampo al Langenthal. I Lions si sono imposti 8-0 garantendosi l’accesso al penultimo atto del torneo.

AMBRÌ-FRIBORGO 1-2 (0-1, 0-1, 1-0)

Reti: 15’58” Desharnais (Sprunger, DiDomenico) 0-1; 30’27” DiDomenico 0-2; 59'16" Zwerger (Nättinen, Fora) 1-2.

AMBRÌ: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Dotti; Zwerger, Müller, Nättinen; Kneubuehler, Novotny, Flynn; Grassi, Kostner, Trisconi; Bianchi, Goi, Rohrbach; Dal Pian.

Penalità: Ambrì 1x2'; Friborgo 1x2'.

Note: Valascia, 30 spettatori. Arbitri: Wiegand, Urban, Cattaneo, Kehrli.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)