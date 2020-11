Bienne & Zurigo: weekend da zero punti per il Lugano

Nel fine settimana di National League appena trascorso il Lugano non è riuscito a cogliere nessun punto. I bianconeri, che hanno interrotto a quattro la serie positiva di vittorie, sono dapprima caduti a Bienne (4-6) e hanno poi perso anche sul ghiaccio amico contro lo Zurigo (1-5).

La compagine sottocenerina – apparsa meno tonica del solito – è comunque stata in grado di andare a rete cinque volte in due gare con altrettanti giocatori. Venerdì avevano timbrato il cartellino Loeffel, Wellinger, Fazzini e Boedker – con i primi due a segno per la prima volta in questo campionato – mentre il giorno seguente è stata la volta di Herburger (anche lui si è sbloccato in National League).

A causa di queste due battute d'arresto (la quarta e la quinta stagionali) la truppa di Pelletier ha di conseguenza rallentato in classifica e occupa ora la sesta posizione con 20 punti dopo 12 uscite. Sannitz e compagni contano, a parità di gare disputate, due lunghezze in meno del Ginevra (22) e tre in più del Rapperswil (17), con i sangallesi che sono però scesi sul ghiaccio tre volte in più.

Il Lugano tornerà in pista mercoledì sera e potrà immediatamente riscattare la sconfitta di Bienne: alla Cornèr Arena arrivano infatti i seelanders.

Ti-press (Alessandro Crinari)