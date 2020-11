Ambrì-Langnau non si gioca: bernesi in quarantena

AMBRÌ - Niente match questa sera alla Valascia.

In virtù di una positività di un membro della squadra, il Langnau è stato posto in quarantena fino al 3 dicembre. Di conseguenza salteranno i prossimi tre incontri dei Tigers, il primo in programma proprio questa sera in Leventina.

Rinviate anche Langnau-Ginevra (28 novembre) e Zurigo-Langnau (2 dicembre). Le date in cui verranno recuperate le gare saranno comunicate in seguito.