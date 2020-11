Cinismo contro errori e finisce in goleada

LOSANNA - Quaranta minuti per distruggere una pretendente al titolo. Tanto è bastato a un Losanna in formato deluxe per cancellare 6-1 un Friborgo pur ambizioso. Nel big-match della sera di campionato (non ce ne voglia il Lugano), i Leoni biancorossi hanno prima tramortito, poi ferito e infine abbattuto i Dragoni, super combattivi ma incapaci di concretizzare almeno in parte la grande mole di gioco prodotta. Più che cinica, la truppa di coach MacTavish ha invece aperto e chiuso la pratica in 30’, tempo sufficiente per trovare addirittura sei reti. Al festival hanno partecipato Bertschy (doppietta), Bozon, Conacher, Gibbons ed Emmerton. Il Friborgo? Sbagli e sfortuna. Nella seconda parte di sfida, con i tre punti “in ghiaccio”, il Losanna ha poi abbassato il ritmo, senza rischiare mai e concedendo ai rivali il gol della bandiera di Walser.

Pochi sussulti pure all’Hallenstadion dove, passato a condurre, lo Zurigo non si è più fatto riprendere dal Langnau (2-1 il risultato finale). Il vantaggio di Pettersson (7’), ha spianato la strada ai Lions, che con Sigrist hanno poi arrotondato il punteggio. Inutile la rete finale di Sturny (57'): i tre punti (con annessa la vetta della graduatoria) sono rimasti ai padroni di casa.

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)