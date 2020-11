Ambrì spento e battuto

RAPPERSWIL - Era lo scorso 9 ottobre e l'Ambrì contro il Rapperswil aveva disputato una delle peggiori partite di questo campionato, venendo sconfitto per 5-1 alla Valascia davanti a 2'287 spettatori.

Nonostante sia poi riuscito a sgambettare i sangallesi negli ottavi di Coppa, questa sera l'Ambrì cercava la rivincita in campionato. La missione però non è riuscita agli uomini di Luca Cereda - che hanno pagato a carissimo prezzo un secondo tempo giocato con troppa sufficienza - battuti per 4-1 alla St.Galler Kantonalbank Arena.

Nei primi 20' gli ospiti si sono costruiti tre/quattro buone occasioni - da annotare in particolare un paio di tiri interessanti di Nättinen -, ma a colpire sono stati i sangallesi con una conclusione ravvicinata partita dal bastone sempre caldo di Cervenka, bravo a superare Ciaccio. Nella circostanza la difesa ticinese ha concesso troppo stazio al team di Tomlison.

Al 22' i Lakers hanno sfiorato il raddoppio, la conclusione di Egli si è però stampata sul palo. Lo stesso difensore del Rappi si è comunque "riscattato" poco prima di metà partita, quando ha fatto partire una staffilata che ha fulminato il portiere ticinese.

La situazione per i leventinesi è precipitata 45 secondi più tardi, momento in cui è giunto il 3-0 firmato nuovamente da Cervenka in situazione di 4c4, bravo a sfruttare ancora una volta gli enormi spazi concessi dalla truppa sopracenerina. Il terzo punto incassato ha obbligato Cereda a chiamare il time-out e a sostituire Ciaccio con Conz.

Al 35'25'' il gol di Nättinen (l'unico a provarci questa sera) in powerplay - al suo 11esimo centro stagionale - si è rivelato soltanto un episodio estemporaneo. Poco prima della pausa, infatti, l'Ambrì ha incassato anche il 4-1 firmato da Rowe. Una vera e propria doccia gelata in una serata in cui poco o nulla è funzionato in casa leventinese.

Nell'ultimo periodo le coordinate di un match già indirizzato non sono più cambiate. Piangere sul latte versato? Non c'è tempo. Tra meno di 24 ore alla Valascia giungerà infatti il Ginevra...

RAPPERSWIL - AMBRÌ 4-1 (1-0, 3-1, 0-0)

Reti: 13'10'' Cervenka (Egli) 1-0; 28'12'' Egli (Cervenka) 2-0; 28'57'' Cervenka (Clark) 3-0; 35'25'' Nättinen (Fora, Flynn, 5c4) 3-1; 37'11' Rowe (Moses) 4-1.

Ambrì: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Pinana; Zwerger, Novotny, Nättinen; Rohrbach, Kostner, Flynn; Kneubuehler, Dal Pian, j. Neuenschwander; Grassi, Goi, Trisconi; Mazzolini.

Penalità: 7x2' Rapperswil; 4x2' Ambrì.

Note: St.Galler Kantonalbank Arena, 50 spettatori. Arbitri. Stricker, Staudenmann; Fuchs, Wolf.

keystone-sda.ch (PATRICK B. KRAEMER)