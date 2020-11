Orsi battuti dal Langnau, successo esterno per il Ginevra

BERNA - Quinta sconfitta consecutiva per un Berna che ha letteralmente perso la bussola. Dopo la rocambolesca sconfitta di Ambrì gli Orsi hanno perso anche questa sera 2-1 contro il Langnau Per i Tigrotti hanno timbrato il cartellino Maxwell (4') e Sturny (45'), mentre per i bernesi il solo Blum (24').

Successo esterno anche per il Ginevra, capace d'imporsi 5-2 in quel di Davos. Le Aquile si sono costruite il successo in terra grigionese grazie ai sigilli di Riat (31'), Rod (33'), Richard (49'), Omark (57') e Jacquemet (59'), mentre ai padroni di casa non sono bastati i gol di Nygren (32') e Hischier (58').

Dal canto suo il Friborgo ha riscattato la sconfitta rimediata a Rapperswil ieri sera, battendo il Bienne 3-1. In svantaggio 3-0 poco dopo metà partita - per effetto dei gol di Sutter (14'), Gunderson (21') e Chavaillaz (33') - i bernesi hanno segnato con il solo Cunti (38').

Da segnalare infine il successo dello Zugo sul Rapperswil per 4-3,con gol decisivo firmato da Simion al 59'. In precedenza per i Tori erano andati a segno McLeod (26'), Kovar (35') e Diaz (51'), mentre per i sangallesi hanno segnato Sataric (5'), Moses (32') ed Eggenberger (43').

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)