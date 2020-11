«In questo periodo bisogna essere flessibili»

AMBRÌ - Nel weekend alle porte l'Ambrì scenderà in pista per un doppio appuntamento. Di questi tempi non è cosa scontata... Si partirà con la sfida al Berna in programma questa sera alla Valascia per poi passare al derby di sabato.

«Affrontiamo due squadre molto forti - è intervenuto Luca Cereda ai microfoni di Radio Ticino - Siamo anche noi reduci da una quarantena, ormai in questo periodo ci vogliono flessibilità e creatività nel cercare soluzioni. Proveremo a dare il massimo, portando sul ghiaccio i nostri punti forti».

In queste settimane si vive alla giornata... «Anche nello sport stiamo vivendo una situazione simile ad altri contesti. Bisogna trovare delle soluzioni senza fermarsi di fronte ai problemi. Non è sempre facile, richiede più energia. Siamo all'interno di una pandemia, dove le cose che facevamo di solito non valgono più. Bisogna essere flessibili».

Ai giocatori avete fatto delle raccomandazioni? «Il nostro governo ha fatto delle raccomandazioni che ovviamente valgono anche per noi. I giocatori sono persone che al di fuori della pista hanno la loro vita. In questo momento anche il loro livello di attenzione dev'essere più alto, ma purtroppo il rischio zero non esiste per nessuno».

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)