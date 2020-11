Doppio turno per le ticinesi

LUGANO - Partite rinviate, avversari che vengono rimpiazzati e un campionato che va avanti a singhiozzo. L'hockey ai tempi del coronavirus è questo, ma come hanno detto da più parti “meglio giocare che stare fermi”.

Ed è così che il Lugano, al posto di concedersi un nuovo “riposo”, questa sera sarà impegnato in terra bernese alla Ilfis di Langnau. Da programma l'avversario doveva essere lo Zurigo, ma i Leoni sono stati chiusi in gabbia dal medico cantonale a causa di alcune positività. Per non perdere tempo prezioso la Lega ha dunque disegnato un nuovo programma, che permetterà alla formazione di Serge Pelletier di tornare in pista in campionato dopo 17 giorni. L'ultima apparizione (Coppa a parte) risaliva allo scorso 27 ottobre, giorno in cui i sottocenerini erano stati battuti 2-1 a Losanna.

E l'Ambrì? I biancoblù ospiteranno questa sera il Berna per il secondo incrocio stagionale tra le due contendenti. Il primo era andato in scena lo scorso 1. ottobre nella Capitale, quando veniva inaugurata la possibilità di occupare il 66% dei posti seduti. A quella partita, vinta dagli Orsi 2-0, avevano partecipato 6'750 spettatori. Erano i tempi in cui la seconda ondata da coronavirus sembrava così lontana e non minacciosa.

24 ore più tardi (anzi qualcuna in meno visto che si gioca nell'insolito orario delle 18) sarà poi tempo di derby. In riva al Ceresio i biancoblù – che nelle ultime gare di National League hanno accumulato cinque sconfitte in sei partite – cercheranno una reazione e di riscattare la battuta d'arresto patita nella prima stracantonale della stagione disputata lo scorso 2 ottobre in Leventina (3-0 il punteggio).

TiPress