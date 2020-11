Niente stop per coronavirus (altrui), venerdì si gioca

LANGNAU - Il coronavirus, nello specifico le positività emerse in casa Lions, impediranno al Lugano di muoversi fino a Zurigo per il match di venerdì 13 novembre? Poco male, d’accordo con la Lega, i bianconeri hanno trovato un “rimpiazzo”.

Lo stesso giorno, la stessa sera, saranno infatti in pista a Langnau per la sfida inizialmente in programma il 24 novembre. Questo è stato possibile anche a causa della quarantena che bloccherà il Losanna fino al 21 novembre e che costringerà i vodesi a cancellare l’incontro con i Tigers (il 13 novembre, appunto) oltre a quelli con Berna (17 novembre) e Davos (21 novembre). Nuova data anche per Friborgo-Bienne, in pista uno contro l’altro il 14 novembre invece che il 20.

Ti-press (Samuel Golay)