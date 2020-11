Il Davos certifica la crisi degli Orsi

BERNA - Il Berna continua a stentare, a non ingranare, a rimediare brutte figure. Gli Orsi hanno incassato la sesta sconfitta del loro campionato (su nove partite) facendosi triturare 2-6 in casa dal Davos. Combattuto per 40’ (2-3 di parziale per gli ospiti), il confronto si è deciso negli ultimi 20’, nei quali i grigionesi hanno dilagato con Frehner, Turunen e Meyer.

Tante emozioni, nella serata di hockey, si sono vissute alla Tissot Arena, dove lo Zugo ha strappato due punti pesanti imponendosi 5-4. Il confronto ha regalato un continuo saliscendi, con i padroni di casa tre volte in vantaggio (2-1, 3-2 e 4-3) ma sempre ripresi dagli ospiti, che hanno guadagnato l’overtime grazie al punto di Simion al 54’. Alatalo, al 63’, ha poi permesso ai Tori di timbrare il successo.

keystone-sda.ch (PETER KLAUNZER)