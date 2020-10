Un positivo e squadre in quarantena

LANGNAU - Sotto a chi tocca. Gli ultimi della lista “segnati” dal coronavirus, e stiamo parlando di club professionistici, sono il Langnau e lo Zugo.

Nella tana dei Tigers, come in quella dei Tori, un giocatore è risultato positivo al test; per questo motivo i rispettivi medici cantonali hanno messo in quarantena team e staff tecnico. Annullato il match di questa sera, con le due squadre che si sarebbero dovute sfidare.

keystone-sda.ch / STR (MARCEL BIERI)