Biancoblù in quarantena, bianconeri a mezzo servizio

AMBRÌ/LUGANO - Quarantene, limitazioni e mugugni? Anche ma non solo. Un po’ di hockey da giocare è rimasto.

Oggi si aprirà infatti un nuovo weekend di un campionato che, tra disagi e rinvii, fino a ora ha solo parzialmente mostrato il suo vero volto.

Il fine settimana non vedrà in pista l’Ambrì il quale, già arresosi all’idea di non incrociare questa sera il Bienne (i bernesi sono in quarantena), quando ha saputo che il coronavirus è entrato nel suo spogliatoio ha accettato di non sfidare neppure lo Zugo domenica. Diego Kostner - che sta bene ed è in isolamento domiciliare - è risultato positivo e così tutta la squadra sarà costretta a fermarsi. Fino a quando? Studiato nello specifico il caso e dopo aver ottenuto i risultati dei test ai quali, giocoforza, nei prossimi giorni si dovranno sottoporre tutti i leventinesi, sarà il Medico cantonale a decidere modi e tempi della ripresa degli allenamenti. Peccato perché, reduce dal successo colto contro lo Zurigo, la truppa di Luca Cereda puntava molto sul doppio incontro del fine settimana - o almeno sull’incrocio con i Tori - per “battere il ferro finché caldo”. Capace di timbrare una serie da otto reti in cinque partite, Julius Nättinen sembrava infatti in grado di vestire i panni del torero contro la squadra di Dan Tangnes. Invece si dovrà pazientare. E perdere il ritmo.

Qualche grattacapo lo hanno anche a Lugano, dove hanno visto spostata a data da destinarsi la partita odierna in casa con il Rapperswil. Ai bianconeri è così rimasta la complicata trasferta di domenica pomeriggio in quel di Ginevra. In questo caso la domanda è: riuscirà la finora positiva difesa disegnata da Serge Pelletier a fermare Linus Omark ed Eric Fehr? Le due Aquile hanno messo insieme 21 punti in 6 match. Bastano questi numeri per far intuire la pressione alla quale saranno sottoposti Chiesa e soci. Che però hanno anche più di una freccia nella loro faretra...

Ti-press (Alessandro Crinari)