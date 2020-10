Tegola Ambrì: D'Agostini out dieci settimane

AMBRÌ - Problemi al ginocchio sinistro per Matt D'Agostini. L'attaccante dell'Ambrì dovrà essere operato (l'intervento è previsto per domani) e sarà out per circa 10 settimane.

Ecco il comunicato dell'Ambrì:

"L’Hockey Club Ambrì-Piotta comunica che l’attaccante canadese Matt D’Agostini si è sottoposto nella giornata di ieri ad esami approfonditi per un problema al ginocchio sinistro acutizzatosi durante la partita di Coppa Svizzera disputata domenica.

I risultati hanno evidenziato la necessità di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema. L’intervento sarà effettuato già nella giornata di domani. I tempi di recupero per D’Agostini sono stimati in 10 settimane.

La società leventinese augura a Dags un pronto e completo recupero".

TiPress