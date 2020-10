Successi per Zugo, Berna e Rappi

BERNA - Dopo un inizio di campionato in sordina, il Berna ha ingranato una marcia in più. Gli Orsi si sono imposti per la seconda volta in tre giorni nel derby contro il Bienne (al suo terzo ko filato). Addirittura l'hanno fatto con un largo risultato: 6-0! Hanno partecipato al festival del gol Pestoni, Gerber, Henauer, Scherwey, Brithén e Sciaroni.

La nuova capolista del campionato è lo Zugo, capace di battere (e umiliare) lo Zurigo per la seconda volta in 24 ore con il punteggio di 8-2.

Per i Tori sono andati a segno McLeod (doppietta), Simion (doppietta), Leuenberger, Albrecht, Geisser e Thürkauf, mentre i Lions hanno timbrato il cartellino con Sigrist e Pettersson.

Nell'altra gara di serata il Rapperswil ha battuto all'overtime il Langnau per 3-2. Game winning goal realizzato da Kevin Clark al 62'13''.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)