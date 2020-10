Coppa e campionato: Lugano e Ambrì in pista

LUGANO/AMBRÌ - Che Lugano ritroveremo tredici giorni dopo l'ultima partita, la sconfitta di Friborgo? Toccato dal coronavirus – viste le positività di Bertaggia, Traber e Zurkirchen – e costretto alla quarantena di gruppo (ai giocatori è stato permesso soltanto di recarsi alla pista per gli allenamenti), il team di Serge Pelletier tornerà sul ghiaccio questa sera. Alla Cornèr Arena giungerà il Davos, squadra che dal giorno in cui è iniziato il campionato (il 1. ottobre) ha giocato soltanto in tre occasioni (due sconfitte contro Servette e Losanna e una larga vittoria contro il Rapperswil). Farà ritorno alla Cornèr Arena anche un certo Joe Thornton, vera attrazione per il nostro campionato durante i lockout NHL delle stagioni 2004-2005 e 2012/13, ingaggiato dai gialloblù in attesa che oltreoceano scatti la stagione.

Quel che è certo è che nel weekend il Lugano – in pista anche domenica in Coppa per il match dei 1/16 contro i Pikes Oberthurgau – non potrà contare su Alessio Bertaggia, il cui esito del tampone è stato ancora positivo, oltre che su Tim Traber e Sandro Zurkirchen (la quarantena dei due terminerà domani).

Dal canto suo l'Ambrì, reduce da quattro risultati utili consecutivi ma anche da tre sconfitte di fila maturate dopo i prolungamenti, sarà impegnato questa sera in quel di Losanna, il medesimo avversario di martedì. Sotto il profilo del gioco i sopracenerini stanno fornendo delle buone prestazioni. Un punto su cui in Leventina bisogna assolutamente migliorarsi è tuttavia quello relativo alla concretezza sotto porta: D'Agostini e compagni hanno infatti la peggior percentuale realizzativa con soltanto il 4.19% dei tiri che finiscono in rete. Oltre all'impegno di National League, l'Ambrì sarà in pista anche domenica in quel di Rapperswil per affrontare gli ottavi di Coppa.

Nel frattempo la Lega resta alla finestra: ieri è infatti stato comunicato che almeno fino al 2 novembre il campionato proseguirà. In seguito non vi sono certezze e tanto potrebbe dipendere dalle nuove restrizioni che il Consiglio federale comunicherà mercoledì prossimo...

TiPress