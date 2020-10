Serata-no per Zugo e Berna

ZUGO - Vittoria convincente e prestigiosa per il Losanna riuscito, in trasferta, a infliggere la prima sconfitta stagionale allo Zugo. Ispirati e concreti, i vodesi non hanno lasciato scampo ai Tori, affondandoli con un gol per tempo. Il 3-0 finale è stato “segnato” dai guizzi di Emmerton, Gibbons e del nuovo arrivato - subito positivo - Charles Hudon.

Tre punti pesanti li ha raccolti pure lo Zurigo capace, all’Hallenstadion, di regolare 3-0 un Berna incerto e troppo impreciso in attacco. Cinici contro un rivale che ha seminato molto ma raccolto nulla, i Lions - primi della graduatoria con il Losanna - sono scappati grazie ai gol di Prassl, Geering e Hollenstein.

Tanto equilibrio si è invece visto a Rapperswil, dove i padroni di casa hanno dovuto attendere oltre il 60’ per avere la meglio del Ginevra. Sotto nel punteggio, puniti da Smirnovs, i Lakers sono tornati in linea di galleggiamento con Jelovac. All’overtime, poi, un punto di Cervenka li ha spinti al 2-1 definitivo.

keystone-sda.ch (URS FLUEELER)