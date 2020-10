Ginevra travolgente: 8 schiaffi al Langnau

GINEVRA - Ferite e in cerca di riscatto dopo il ko interno contro l'Ambrì, le Aquile hanno dato prova della loro forza travolgendo il malcapitato Langnau. 8-1 il risultato finale in favore dei granata, che in classifica si postano a quota 8 punti in 4 match. Tigrotti fermi a 1.

Senza storia la sfida andata in scena questa sera a Les Vernets, con i bernesi capaci di reggere l'urto solo nelle prime fasi di gioco. Dopo le reti di Moy (7') e Diem (1-1 al 14'), c'è infatti stato un assolo del Ginevra. Chiuso sul 3-1 il primo periodo grazie alle marcature di Fehr (17') e Diem (18'), nel secondo è arrivato un altro sigillo di Moy che ha portato lo score sul 4-1 (24'). Nel terzo tempo la doppietta di Omark (38', 57') e le reti di Rod (51') e Patry (57') hanno definitivamente affondato i Tigrotti.

keystone-sda.ch (MARTIAL TREZZINI)