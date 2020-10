Sabato scorso la sfida al Lugano

FRIBORGO - Quattro giocatori risultati positivi e tutta la squadra in quarantena. Il coronavirus ha scompaginato i piani del Friborgo.

D’accordo con le autorità cantonali, la società ha deciso di tenere in isolamento tutto il team (e i membri dello staff tecnico), che non sarà ovviamente in pista il prossimo weekend e difficilmente potrà tornare a giocare per quello successivo.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)