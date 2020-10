Champions Hockey League cancellata

BERNA - A causa della pandemia la Champions Hockey League edizione 2020-21 non si svolgerà. Le varie restrizioni elargite dai vari paesi - soprattutto per quanto concerne gli spostamenti - hanno insomma portato alla cancellazione definitiva.

Il Consiglio d'Amministrazione si è visto costretto a prendere questa difficile e dolorosa decisione poiché purtroppo la situazione generale in Europa non è migliorata. «La salute e la sicurezza di tutte le squadre partecipanti sono sempre state le nostre priorità - le parole del presidente della CHL Peter Zahner - Con l'attuale sviluppo della situazione epidemiologica purtroppo non saremmo stati in grado di garantire a tutti di tornare a casa in buona salute e senza la necessità di subire una quarantena. Siamo fiduciosi che la situazione si normalizzerà entro i prossimi mesi e che questa manifestazione possa tornare a svolgersi nella stagione 2021/22».

Le squadre elvetiche che avrebbero dovuto parteciparvi erano Zugo, Ginevra, Davos, Bienne e Zurigo.