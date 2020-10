Lugano: un weekend in bianco

LUGANO - Non bisognava esaltarsi troppo dopo i successi su Zurigo e Ambrì ed è altrettanto giusto non deprimersi dopo le due sconfitte maturate contro Zugo e Friborgo. In un inizio di campionato che più imprevedibile non si può – vista la situazione legata alla pandemia e soprattutto a un mercato più aperto che mai – tutte le squadre stanno cercando la loro identità. E il Lugano non fa eccezione.

Nel fine settimana appena andato agli archivi i bianconeri hanno fornito due prestazioni dai due volti: contro i Tori Carr e compagni hanno sciorinato un ottimo hockey, mentre sulle rive della Sarine i sottocenerini hanno spesso perso il filo del discorso. Nessun allarmismo, ci mancherebbe. Serge Pelletier sta ancora cercando il miglior assetto e l'alchimia giusta in una squadra in cui sono diversi i volti nuovi. Non è un caso se il coach abbia rimescolato in diverse occasioni le proprie linee. Il lampo di genio dei singoli d'alta classe non può sempre togliere le castagne dal fuoco, tanto più che alcuni di questi tra qualche mese potrebbero partire. Come nel caso di Daniel Carr che – come comunicato ieri dal Lugano – nelle scorse ore si è legato ai Washington Capitals ma che resterà in prestito al club ticinese. Questo accordo prevede la possibilità per la franchigia NHL di richiamare Carr per l’inizio del campionato.

keystone-sda.ch (ANTHONY ANEX)