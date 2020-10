Losanna ancora vittorioso, cade il Rappi

ZUGO - Nel big match della serata lo Zugo - alla Bossard Arena - ha sconfitto il Berna per 2-1, centrando la terza vittoria in altrettante partite. Al vantaggio ospite realizzato da Inti Pestoni i Tori hanno risposto con Simion e Hofmann.

Weekend da sballo per il Losanna, capace di battere 4-3 il Davos 24 ore dopo il successo di Berna. I vodesi sono andati a segno con Jäger, Malgin, Kenins e Gibbons, mentre i grigionesi hanno timbrato il cartellino con Nygren, Palushaj e Baumgartner.

Dal canto suo Il Rapperswil non è riuscito a dar seguito al successo di Ambrì: i sangallesi sono stati sconfitti in casa all'overtime per 2-1 dai Lions, in rete con Andrighetto e Pettersson nei prolungamenti. Punto sangallese realizzato da Eggenberger.

Nell'ultimo match di serata da segnalare il successo esterno del Bienne al supplementare colto a Langnau (5-4). Decisivo il punto di Janis Jérome Moser al 64'25''.

