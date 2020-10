L'Ambrì espugna Ginevra grazie al powerplay

GINEVRA - Tre sconfitte un gol segnato, dieci subiti. Dopo un inizio di campionato difficoltoso l'Ambrì a Ginevra andava alla ricerca di una reazione e del primo squillo stagionale in regular season. Finalmente cinici e capaci di capitalizzare lo occasioni, i leventinesi hanno incamerato i primi tre punti stagionali grazie a un risicato ma preziosissimo 3-2 ottenuto nella città di Calvino.

I biancoblù sono scesi in pista con soli due stranieri vista l'assenza di Jiri Novotny, andata ad aggiungersi a quella già nota di Nättinen. Tra i pali è stato schierato Ciaccio, Rohrbach in sovrannumero.

I primi minuti della gara hanno visto un Ginevra spingere sull'acceleratore, favoriti anche da una penalità di partita sul conto di Fischer punito per un intervento pericoloso alla balaustra ai danni di Moy. A dir la verità la miglior occasione in quel frangente l'hanno però costruita gli ospiti: D'Agostini, involatosi tutto solo verso Manzato, ha fallito il duello con l'ex compagno.

Con il passare del tempo i leventinesi hanno poi "guadagnato ghiaccio", trovando il primo vantaggio della stagione grazie a una sassata di Marco Müller in powerplay (espulso Mercier). Da un nuovo 5c4, al 22'18'', è nato il raddoppio sopracenerino realizzato da un caparbio Horansky, al suo terzo centro stagionale dopo i due gol in Coppa.

Dopo un'ottima chance sciupata da Flynn l'Ambrì - in totale controllo del match - è stato beffato al 29'54'', momento in cui con un uomo in meno le Aquile sono partite in contropiede firmando con Tanner Richard il primo punto di serata.

Il micidiale powerplay degli ospiti ha colpito per la terza volta al 34'18'', quando Matt D'Agostini - con una conclusione che non ha lasciato scampo al portiere avversario - ha rimesso due reti di scarto tra la sua squadra e i romandi. Il finale di periodo centrale si è rivelato amaro per i ticinesi, colpiti al 39'06'' da Rod.

L'ultimo terzo è scivolato via senza troppi sussulti, l'Ambrì ha controllato molto bene le pochissime folate offensive proposte dalla formazione di Patrick Émond. Pure negli ultimi 2' abbondanti i ragazzi di Cereda hanno resistito dapprima a una situazione di 4c5 e poi di 4c6...

Una vittoria importante per il team di Luca Cereda, capace finalmente di tramutare in reti le occasioni create. Un successo da cui ripartire in vista dei prossimi impegni.

GINEVRA-AMBRÌ 2-3 (0-1, 2-2, 0-0)

Reti: 17'07'' Müller (Zwerger, Fora, 5c4) 0-1; 22'18'' Horansky (5c4) 0-2; 29'54'' Richard (Jacquemet, 4c5!) 1-2; 34'18'' D'Agostini (Kneubuehler, Flynn, 5c4) 1-3; 39'06'' Rod (Tömmernes) 2-3.

Ambrì: Ciaccio; Ngoy, Fora; Fischer, Hächler; Pezzullo, Fohrler; Z.Dotti; Zwerger, Müller, D'Agostini; Horansky, Flynn, Kneubuehler; Grassi, Kostner, Dal Pian; Bianchi, Goi, Trisconi; Mazzolini.

Penalità: 8x2' Ginevra + 1x10'; 5x2' Ambrì + 1x5' (Fischer)

Note: Les Vernets, 3'922 spettatori; Arbitri: Salonen Müller; Duarte, Kehrli.

keystone-sda.ch (SALVATORE DI NOLFI)