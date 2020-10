Ambrì, cuore e grinta non bastano: in campionato mancano le reti

AMBRÌ - L'Ambrì ha bagnato il proprio esordio in National League con due battute d'arresto, alla Post Finance Arena di Berna (0-2) e quella rimediata a domicilio contro il Lugano (0-3).

I ragazzi di Cereda non hanno di certo sfigurato al cospetto di due pretendenti al titolo. Si sono mostrati combattivi, tonici e come di consueto molto organizzati sul ghiaccio, ma non è stato sufficiente. In campionato la squadra ha messo infatti in evidenza una certa sterilità in fase realizzativa – dove la casella segna ancora un immeritato zero – e per questo motivo ci si aspetta qualcosa in più nei prossimi impegni da parte degli stranieri, non ancora al top della forma. Da segnalare che l'head-coach leventinese non ha ancora potuto contare sui servigi del finlandese Julius Nättinen infortunato.

D'Agostini e compagni scenderanno nuovamente in pista alla Valascia venerdì – con il Rapperswil – mentre sabato saranno di scena a Les Vernets dove ad attenderli ci sarà il Ginevra.

Ti-press (Alessandro Crinari)