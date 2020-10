GCK Lions domati senza problemi

KÜSNACHT - Debutto comodo in Coppa Svizzera per l’Ambrì: GCK Lions piegati senza difficoltà 5-2. Reduci dal doppio rovescio (senza gol all’attivo) in campionato e ancora senza Nättinen, contro gli zurighesi i biancoblù si sono preoccupati più che altro di perfezionare i meccanismi di gioco. Questo non ha in ogni caso impedito loro di prendere velocemente in mano le redini dell'incontro e, grazie alla doppietta di Horansky, di chiudere il discorso qualificazione praticamente in 20’.

I Lions hanno infatti tentato di spingere e graffiare, raramente sono in ogni caso stati in grado di impensierire una retroguardia, quella ticinese, ben organizzata. Ci sono riusciti a inizio terzo tempo con Berri, ma solo dopo che nel parziale precedente Müller aveva portato a tre le reti di vantaggio ospite. E ci sono riusciti anche nell’ormai poco significativo finale con Suter. In quel caso l’Ambrì aveva però già definitivamente preso il largo, scappato con Rohrbach e D’Agostini verso il turno successivo.

GCK LIONS- AMBRÌ 2-5 (0-2, 0-1, 2-2)

Reti: 9’18” Horansky (Fora) 0-1; 19’45” Horansky (Flynn) 0-2; 38’25” Müller (Zwerger) 0-3; 40’24” Berri (Suter) 1-3; 52’36” Rohrbach (Zwerger) 1-4; 53’32” D’Agostini (Flynn) 1-5; 57’05” Suter (Andersson) 2-5.