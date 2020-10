La stagione partirà regolarmente

BIASCA - Il campionato di Swiss League scatterà questa sera e lo farà normalmente (Rockets-Ajoie è in programma alle ore 19.30). Questo nonostante la Federazione abbia rilevato due casi di coronavirus.

Effettuati tamponi su tutti i giocatori, dirigenti, membri degli staff tecnici e arbitri in “orbita-campionato”, dalla Lega hanno fatto sapere che solo a Winterthur e Kloten dei test (uno per club) hanno dato risultato positivo. I due contagiati sono stati posti in quarantena, mentre il medico cantonale non ha disposto misure supplementari per tutti gli altri tesserati delle due società.