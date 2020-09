Vie d’accesso e tracciabilità alla Cornèr Arena

LUGANO - Il Lugano ha pubblicato sul proprio sito ufficiale importanti informazioni riguardanti le nuove vie di accesso ai diversi settori della Cornèr Arena e la registrazione al sistema loggaTi per garantire la tracciabilità delle persone in caso di contagio, come richiesto dal piano di protezione anti COVID-19.

La società bianconera ha realizzato in questo contesto anche un video, pure pubblicato sul sito hclugano.ch, in cui il giocatore Matteo Nodari spiega i diversi passi necessari per la registrazione al sistema loggaTi che può essere effettuata al link hclugano.loggati.ch comodamente da casa sul proprio computer, tablet o telefono cellulare.

Ad avvenuta registrazione al sistema loggaTi, le persone con un titolo d’entrata alla pista (tessera stagionale o biglietto per la singola partita) dovranno semplicemente scansionare con il proprio telefono cellulare un QR Code all’entrata del loro settore della Cornèr Arena.

Sullo schermo del telefono apparirà una schermata verde che, insieme alla tessera stagionale o al biglietto per la singola partita, permetteranno l’accesso al proprio seggiolino.

Sul posto sarà sempre presente personale formato per fornire gentilmente istruzioni, aiuto e supporto pratico.

Ti-press (Samuel Golay)